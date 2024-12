Giubileo, rimosso dal calendario l'evento Lgbt

Il Giubileo per la comunità Lgbt, che era nel calendario ufficiale dell'Anno Santo il 6 settembre 2025, non figura più nell'elenco degli eventi segnalati dal sito del Vaticano. Ad organizzare il pellegrinaggio è La Tenda di Gionata, organizzazione che si occupa della pastorale Lbgt+ in Italia. Il link al calendario indicato dall'associazione rimanda ad una pagina vuota. Il 6 settembre ci sono altri due appuntamenti ma non anche quello dell'associazione che si occupa di cattolici gay e transgender. "Non sappiamo nulla, nessuno ci ha dato una spiegazione": così Innocenzo Pontillo, presidente della Tenda di Gionata, commenta con il portale 'gay.it' la decisione del sito ufficiale del Vaticano di cancellare l'appuntamento.