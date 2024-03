Sono 29 i seggi, in 20 regioni russe, dove sono avvenuti "atti di vandalismo", secondo quanto reso noto dalla presidente della Commissione elettorale centrale, Ella Pamfilova. In 20 seggi è stato versato inchiostro nelle urne, in otto si sono registrati tentativi di appiccare le fiamme e in uno è stato lanciato un fumogeno, ha precisato Pamfilova, citata dalla Tass.