Mosca, 'da Macron parole irresponsabili e sconsiderate'

Le dichiarazioni del presidente francese Emmanuel Macron sul possibile invio di truppe occidentali in Ucraina "stupiscono per la loro irresponsabilità e sconsideratezza". Lo ha affermato il ministero degli Esteri russo in una nota dopo la convocazione dell'ambasciatore francese a Mosca. Il ministero, citato dall'agenzia Tass, ha denunciato "l'intenzione di entrare in uno scontro armato diretto con la Russia, che significherebbe uno scontro frontale tra potenze nucleari".