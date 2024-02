Morto uno dei feriti durante l'attacco a Istanbul

Uno dei feriti durante l'attacco di oggi da parte di due persone armate contro il tribunale di Caglayan, a Istanbul, è morto. Lo riporta la tv di Stato turca Trt, senza specificare l'identità della vittima. In mattinata un uomo e una donna, identificati come membri del gruppo armato di estrema sinistra Dhkp-C, ritenuto terrorista da Ankara e dall'Occidente, hanno aperto il fuoco nei pressi del tribunale ferendo 6 persone, tra cui 3 agenti di polizia, per poi essere uccisi dalle forze dell'ordine.