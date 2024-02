Mondiali nuoto: Miressi argento nei 100 sl a Doha

Alessandro Miressi è argento nei 100 sl ai mondiali di nuoto a Doha. In finale l'azzurro ha chiuso al secondo posto con il tempo di 47.72 dietro al cinese Zanie Pan, oro in 47.53. Il bronzo è stato conquistato dall'ungherese Nandor Nemeth (47.78). "Sono tra i migliori al mondo nei 100 stile libero, sono molto contento di questo risultato. Ora in vista delle Olimpiadi ci sono davanti quattro mesi di duro lavoro. Il pensiero è a Parigi e bisogna pensare in grande", ha detto a caldo Miressi ai microfoni della Rai. "Guardando il tempo non sono soddisfatto ma siamo a febbraio e vuol dire che sto bene. Pan non riusciva a scappare, ho cercato di salire in progressione, ma è stato bravo lui nel finale".