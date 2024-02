Molestie a UniTo, Crui 'inaccettabile, tolleranza zero'

"Quello che le studentesse e gli studenti di alcuni atenei hanno denunciato è semplicemente inaccettabile per la sua gravità. Le università sono un luogo nel quale le studentesse e gli studenti devono sentirsi protetti e liberi di esprimere sé stessi. Il mio impegno come donna, rettrice e presidente della Crui, è che episodi del genere non possano accadere mai più e utilizzerò tutti gli strumenti a mia disposizione per far sì che questo si realizzi. Su fatti del genere deve esserci tolleranza zero". Così all'ANSA Giovanna Iannantuoni, presidente della Crui, la Conferenza dei rettori delle università italiane.