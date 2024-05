Il ministero dell'Interno slovacco ritiene che non sia escluso che l'attentatore di Robert Fico non fosse un lupo solitario. "Stiamo lavorando anche allo scenario che non si sia trattato di un lupo solitario, ma che sia coinvolto un gruppo". Lo ha detto il ministro Matus Sutaj Estok in una conferenza stampa a Bratislava.