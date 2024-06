Mimit, 'sulle auto elettriche nessuna anomalia significativa'

Dalle prime verifiche del Mimit sulla domanda straordinaria alle prenotazioni per gli incentivi dell'Ecobonus 2024 relativi all'acquisto di auto elettriche, "non sono emerse anomalie significative". Lo afferma il ministero. Il 62% delle prenotazioni - spiega - è stato effettuato da persone fisiche tramite concessionario auto, il 38% da persone giuridiche, tra cui le società di noleggio a lungo termine. I casi potenzialmente anomali si attestano intorno al 5%, dato fisiologico e in linea rispetto al passato, su cui il Mimit, conclusi i controlli, procederà ove opportuno con le dovute procedure di contestazione.