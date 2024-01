Milan ai quarti, 4-1 al Cagliari nella Coppa Italia

Il Milan si è qualificato per i quarti di finale della Coppa Italia, sconfiggendo il Cagliari per 4-1 nella partita degli ottavi disputata a San Siro. Una doppietta di Luka Jovic, entrambi su assist di Theo Hernandez, ha portato i rossoneri sul 2-0 già nel primo tempo; nella ripresa è arrivato il gol dell'esordiente Traorè, mentre nel finale ha segnato Leao, appena entrato in campo. Per i rossoblù, gol della bandiera di Azzi sul 3-0. Il Milan, ai quarti, affronterà la vincente di Atalanta-Sassuolo, in programma domani.