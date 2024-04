Migranti: 150 persone su 2 caicchi sbarcate alle isole Canarie

Non si fermano gli sbarchi di migranti nell'arcipelago delle Canarie, dove nelle ultime dodici ore sono stati soccorsi due caicchi, le fragili imbarcazioni di pescatori impiegate nelle traversate dalle coste del nord Africa, con a bordo complessivamente 150 persone. Un primo barcone, con 108 persone è stato avvistato sabato pomeriggio a 9 miglia al largo di Punta de Rasca, a Tenerife. Soccorso da una motovedetta del Salvataggio marittimo, è stato condotto nel porto di Los Cristianos nell'isola delle Canarie, segnala il Coordinamento delle emergenze. Otto dei migranti, al momento dello sbarco, sono stati trasferiti in ospedali con sintomi dii disidratazione e per varie patologie. Un secondo caicco con 50 persone a bordo è stato avvistato alle prime ore di questa mattina dal peschereccio 'Rosa del Viento' a circa 5 miglia dalla costa di Los Abrigos . Dopo l'allarme lanciato dal peschereccio, il centro del Salvataggio Marittimo ha mobilitato la motovedetta 'Alpheratz', che alcune ore più tardi ha localizzato l'imbarcazione e la sta scortando al porto de Los Cristianos di Tenerife, segnala l'agenzia Efe.