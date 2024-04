Migliora nel primo trimestre la manifattura della Cina

Migliora il settore manifatturiero in Cina alla fine del primo trimestre. Il Purchasing Managers Index destagionalizzato è salito a 51,1 a marzo, dai 50,9 punti di febbraio. Il miglioramento è stato sostenuto da maggiori richieste di produzione, anche dall'estero. Richieste che hanno spinto l'ottimismo degli operatori che però hanno mantenuto stabile il livello dei lavoratori. Nel frattempo i costi di produzione sono diminuiti per la prima volta in otto mesi, consentendo ai produttori cinesi di abbassare ulteriormente i prezzi nel tentativo di incrementare le vendite.