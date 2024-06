Migliaia di giovani in piazza a Parigi contro estrema destra

Migliaia di giovani in corteo nei viali intorno a Place de la République, nel cuore di Parigi, per protestare contro l'estrema destra ed invocare una unione delle sinistre francesi in vista delle elezioni politiche anticipate del 30 giugno e 7 luglio. "C'erano una volta gli anni Trenta'' è tra gli slogan scanditi dai manifestanti scesi in piazza anche questa sera, dopo una simile manifestazione ieri in Place de la République in seguito alla vittoria del Rassemblement National nelle elezioni europee e lo scioglimento dell'Assemblea Nazionale annunciata da Emmanuel Macron. La stragrande maggioranza dei manifestanti sono giovani e giovanissimi, un fiume umano lungo Rue du Faubourg du Temple e avenue Parmentier, tra grida e slogan anti-Le Pen.