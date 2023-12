Meta e IBM, Alleanza per un'IA Responsabile.

AI Alliance, un'iniziativa lanciata da IBM e Meta, ha come obiettivo quello di sviluppare prodotti e servizi di Intelligenza Artificiale aperti e sicuri. L'alleanza racchiude aziende, sviluppatori e utenti e conta 50 membri fondatori a livello globale, tra cui AMD, CERN, Dell Technologies, Oracle, Red Hat, Sony Group, NASA, diverse università e startup. Secondo una nota di Meta, AI Alliance si focalizza sulla valorizzazione di una community aperta, offrendo la possibilità a sviluppatori e ricercatori di "accelerare l'innovazione responsabile nel campo dell'intelligenza artificiale, garantendo allo stesso tempo rigore scientifico, fiducia, sicurezza, diversità e competitività economica". Meta e IBM metteranno a disposizione risorse e conoscenze per analizzare i temi relativi alla sicurezza, fornendo anche una piattaforma per la condivisione e lo sviluppo di soluzioni. L'alleanza mira a individuare parametri di riferimento entro cui creare progetti che hanno al centro l'IA, sostenendo gli sviluppatori nell'integrare tali metriche nei loro prodotti. Inoltre, l'iniziativa prenderà il via con la formazione di gruppi di lavoro diretti da membri delle principali aree tematiche, l'istituzione di un consiglio direttivo e di un comitato di supervisione tecnica. Meta e IBM incoraggeranno l'adozione di strumenti tecnologici in grado di sostenere la realizzazione di servizi di IA, mostrando come i membri stiano usando la tecnologia aperta nell'IA, in modo responsabile e per un beneficio collettivo. Inoltre, l'Alliance collaborerà con importanti iniziative già esistenti, promosse da realtà istituzionali, organizzazioni no-profit e della società, che stanno svolgendo un lavoro prezioso in linea con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale.