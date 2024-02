Meloni,per Nord Africa modello Caivano, andiamoci tutti

"Dobbiamo tenere alta l'attenzione. Per questo ho bisogno di tutto il governo", "immagino operativamente, e mediaticamente, un modello "Caivano" per il nord Africa, in particolare per Tunisia e Libia, ben consapevoli delle differenze tra Tripolitania e Cirenaica. Dobbiamo sforzarci di far sentire "la nostra vicinanza e il nostro reale spirito di solidarietà" intanto con "tavoli ministeriali che rafforzino la collaborazione. Andiamo tutti in Libia e Tunisia, sviluppiamo progetti, controlliamo l'esecuzione, coordinando le presenze, in modo che siano cadenzate e diano il senso della continuità". Così la premier Giorgia Meloni in Cdm che rimarca anche come gli sbarchi nel nostro paese siano in calo del 41%, anche se "una rincorsa continua".