Meloni, trattare alcuni paesi Ue come paria indebolisce l'Europa

"Trattare come paria alcuni paesi dell'Unione europea indebolisce l'Europa non la rafforza ed è quello che abbiamo visto in questo contesto: dividere l'Ue per ragioni di politiche di partito è da irresponsabili. Sono ragioni politiche perché si fa riferimento all'Ungheria ma fino a qualche mese fa si parlava anche della Polonia ora siccome Varsavia ha cambiato governo è diventata un Paese di serie A. Per voi vanno isolate le nazioni che non hanno un governo compatibile con le vostre idee ed è una lettura di politica estera sbagliata". Lo afferma la premier Meloni in replica al Senato ad alcune osservazioni dei senatori dell'opposizione Sensi e Scalfarotto.