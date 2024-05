Meloni, stretta al superbonus per non andare fuori controllo

"Io non ho bisogno di fare cassa sul superbonus ma di limitare l'emorragia perché i nostri conti non la reggono e non produce quanto promesso, a livello di Pil". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite del Festival dell'economia a Trento, spiegando che "quello che stiamo facendo sul superbonus per molti è impopolare ma quando si viaggia a costi di 220 miliardi di euro, come il Pnrr, per ristrutturare il 4% degli immobili, una stretta la devi mettere altrimenti rischi di andare fuori controllo".