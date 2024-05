Meloni, Schlein non mi difese quando De Luca mi definì stronza

"Mi spiace che Elly Schlein abbia perso ancora l'occasione di dimostrare di essere il cambiamento che aveva promesso. Ieri ha avuto il coraggio commentare quello che ho detto io". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un forum di Corriere Tv, ricordando che invece la leader del Pd non la difese due mesi fa quando il governatore della Campania la definì "stronza". "Ma continuo a tifare che Schlein tiri fuori il coraggio che gente si attende da lei come leader e donna - ha aggiunto -. In quello che è accaduto ieri c'è anche una questione femminile: De Luca non le manda a dire, il messaggio è che i bulli sono deboli, sono bravi a fare i gradassi dietro le spalle. È finito il tempo in cui le donne devono subire. Mi aspetto di sentire prima o poi anche una parola dalle femministe".