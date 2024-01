Meloni, ritengo che su Anas Salvini non debba riferire in Aula

"Penso che sulla questione bisogna attendere il lavoro della Magistratura, gli sviluppi, se necesario commentare quelli e non i teoremi. Da quello che ho letto le intercettazioni fanno riferimento al precedente governo, Salvini non è chiamato in causa e ritengo che non debba intervenire in Aula su questa materia". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la conferenza stampa di fine anno, rispondendo ad una domanda sull'inchiesta sugli appalti Anas. "Penso che si faccia sempre un errore quando si trasforma una cosa come questa in un caso politico contro il governo. L'unica tessera che ha avuto Tommaso Verdini era quella del Pd ma nessuno di noi ha detto che il Pd era coinvolto", ha concluso.