Meloni rilancia la mail di Patarnello su di lei

"'Meloni non ha inchieste giudiziarie a suo carico e quindi non si muove per interessi personali ma per visioni politiche e questo la rende molto più forte, e anche molto più pericolosa la sua azione (...)'. Così un esponente di Magistratura democratica". Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni, rilanciando sui social un passaggio della mail del sostituto procuratore della Cassazione Marco Patarnello, pubblicata oggi dal Tempo, con il titolo "Meloni oggi è un pericolo più forte di Berlusconi. Dobbiamo porre rimedio".