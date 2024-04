Meloni, parità non è dire presidenta ma aiutare le madri

"Abbiamo aiutato le famiglie e le madri, specie quelle lavoratrici. E' così che si costruisce la vera parità, non me ne frega che mi chiamino presidenta, la vera parità è non costringere la donna a rinunciare a qualcosa, a un lavoro per avere un figlio, le due cose devono stare insieme". Lo ha detto Giorgia Meloni, premier e leader di FdI, al comizio del centrodestra a Potenza, a sostegno di Vito Bardi per le Regionali in Basilicata.