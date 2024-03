Meloni, non ho condiviso Macron su Kiev e gliel'ho detto

"Non ho condiviso le parole di Macron, l'ho detto anche a lui. Si deve fare attenzione ai toni che si usano. Però non vuol dire che non si debba fare ciò che è giusto. E bisogna stare attenti a come certe cose vengono vendute, tra virgolette". Così la premier Giorgia Meloni a Fuori dal coro, in onda stasera su Rete4, parlando della crisi in Ucraina. "Arrivo da un Consiglio Ue dove si parlava di protezione civile e mi ritrovo su diversi quotidiani che noi staremmo preparando l'Europa alla guerra, perché c'era un passaggio che diceva che bisogna mettere in cooperazione la risposta alla crisi ma si parlava di protezione civile", ha aggiunto.