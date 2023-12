Meloni, nel patto con Tirana pieno rispetto del diritto

"L'accordo con Tirana è destinato a diventare un importante strumento per combattere i trafficanti e per permettere l'ingresso sul territorio europeo solo a coloro che hanno diritto alla protezione internazionale. C'è un costante dialogo con la Commissione europea sull'accordo per sostanziare l'impegno al pieno rispetto del diritto dell'Ue, nazionale e internazionale". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera in vista della riunione del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre.