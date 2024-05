Meloni, in Ue non sono disposta a maggioranza con la sinistra

"Non sono abituata a dare le patenti di presentabilità. Il mio obiettivo è costruire una maggioranza alternativa. L'obiettivo è una maggioranza di centrodestra e mandare la sinistra all'opposizione in Ue. Penso che le maggioranze arcobaleno producano solo compromessi al ribasso e non possiamo permetterci un'Europa debole". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni ospite di "In mezz'ora" su Rai 3 parlando della possibile maggioranza alla guida della prossima Commissione Ue. "Chi dovesse far parte della maggioranza - ha aggiunto - lo decidono i cittadini. Io non sono disposta a fare maggioranza con la sinistra, tutto il resto si vede".