Meloni in Prefettura a Roma per Cabina coordinamento Pnrr

La premier Giorgia Meloni è giunta alla Prefettura di Roma per presiedere la prima riunione della Cabina di coordinamento Pnrr. Alla riunione a Palazzo Valentini partecipano anche il prefetto della Capitale Lamberto Giannini, il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto, quello dell'Interno Matteo Piantedosi, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il governatore del Lazio Francesco Rocca, e in videocollegamento tutti gli altri prefetti. Le cabine di coordinamento Pnrr sono state istituite presso le varie Prefetture dal decreto 19/2024, per la definizione del piano di azione per l'attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal Pnrr nonché per il monitoraggio.