Meloni, il Piano Mattei non è una scatola chiusa

"Ho detto questa mattina e lo ribadisco" sul piano Mattei "non abbiamo una scatola chiusa: abbiamo un'idea da condividere, ho atteso per capire se questa idea che abbiamo in testa sia condivisa e condivisibile dai nostri interlocutori" perchè "si può fare solo insieme". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nell'intervento al termine del vertice Italia-Africa.