Meloni, dividerci in campagna elettorale è favore alla sinistra

"Tutti sanno qual è la strategia che io ho in Europa, che peso sia condivisa, do per scontato sia condivisa da tutte le forze di maggioranza, quella di portare la maggioranza di centrodestra anche in Europa. Secondo me è un errore dividere o provare a dividere, o insomma far prevalere la campagna elettorale rispetto a ipotesi di divisioni del centrodestra perché è l'unico favore che si può veramente fare alla sinistra". Lo afferma la premier Giorgia Meloni rispondendo alle domande dei giornalisti a Potenza. "Tutti sanno - prosegue la premier - quale è la strategia che io ho in Europa e do per scontata che sia condivisa da tutte le forze di maggioranza: quella di portare una maggioranza di centrodestra anche in Europa".