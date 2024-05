Meloni, difendiamo agricoltura, pesca e allevamento

"Importanti iniziative in consiglio dei ministri con l'approvazione del decreto Agricoltura". Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni elencando una serie di misure previste nel provvedimento varato ieri sera dal governo. "Stop al fotovoltaico senza regole e più energia pulita senza consumare suolo agricolo, più aiuti alle imprese in difficoltà con la moratoria sui mutui - elenca la premier - e il sostegno alle filiere, 130 milioni di euro di credito d'imposta per chi investe nel Mezzogiorno e sgravi contributivi e fiscali per i lavoratori agricoli nelle zone alluvionate, controlli più rigidi e norme più efficaci contro la concorrenza sleale, misure per contrastare la siccità e le emergenze sanitarie e climatiche". "Continueremo a lavorare - aggiunge Meloni - per difendere settori strategici per la nostra nazione come l'agricoltura, la pesca, l'acquacoltura, l'allevamento e tutto il mondo della produzione italiana. Avanti così".