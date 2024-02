Meloni, capisco gli agricoltori, le Europee dirimenti

"Se qualcuno ha pensato di salvare l'ambiente facendolo contro gli agricoltori piuttosto che con gli agricoltori, semplicemente non sa di cosa parla. Per modificare tutto questo le prossime elezioni europee fanno la differenza, ed è quello che contiamo di fare. Quello che gli agricoltori chiedono sono le posizioni che il governo italiano ha tenuto in Europa su molti dossier, e su qualcuno abbiamo vinto, come sui fitofarmaci". Lo dice la premier Giorgia Meloni in un'intervista al Tg5, spiegando di "capire" le proteste e sottolineando le "follie di quella che dicevano essere transizione ecologica e invece era transizione ideologica".