Meloni ai giornalisti, mi aspetto rispetto non sconti

"Farò la mia parte perché facciate al meglio il vostro lavoro: non mi aspetto altro che rispetto ma certo non sconti". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivolta ai giornalisti aprendo la conferenza stampa di fine anno. Con in mano la sua agenda e un libro sulla storia del giornalismo ricevuto in regalo dall'Ordine dei giornalisti, la premier Giorgia Meloni si è accomodata nella nuova Aula dei gruppi della Camera, dove è iniziata la sua conferenza posticipata due volte per i suoi problemi di salute.