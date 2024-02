Mediolanum, utile record di 822 milioni, ai soci 519 milioni

L'utile netto di Mediolanum nel 2023 ha toccato 821,9 milioni, in aumento del 62% rispetto allo scorso anno. Grazie ai risultati il cda proporrà all'assemblea dei soci, tra i quali accanto alla famiglia Doris c'è la Fininvest dei Berlusconi, un saldo dividendo di 0,42 euro per azione, pari a circa 311 milioni. Considerando l'acconto di 0,28 distribuito a novembre, il dividendo complessivo proposto per l'esercizio 2023 ammonta a 0,70 per azione, per un totale di circa 519 milioni, il 40% in più rispetto al 2022. E' stato "un anno che definisco semplicemente straordinario, in particolare per il record di utile di esercizio di 822 milioni di euro", ha commentato Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum. "Come tutto il settore bancario, nel 2023 abbiamo beneficiato del repentino rialzo dei tassi e del conseguente contributo derivante dal margine da interessi", ha aggiunto. Nel mese di gennaio di quest'anno la raccolta netta è stata pari a 645 milioni.