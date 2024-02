Medici nel Ssn potranno restare al lavoro fino a 72 anni

Medici in corsia fino a 72 anni. Approvato l'emendamento di FdI al decreto Milleproroghe che consente alle aziende del Ssn di tenere in servizio - fino al 31 dicembre 2025 - oltre l'età pensionabile, su loro istanza, dirigenti medici e sanitari, "anche al fine di far fronte alle esigenze di formazione e tutoraggio del personale assunto", nonché "di fronteggiare la grave carenza di personale". Può essere riammesso in servizio, con quei limiti, chi è andato in pensione dal settembre 2023. Dirigenti medici, sanitari e docenti universitari coinvolti non possono mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali.