Media siriani, attacco israeliano su quartiere di Damasco

Le forze israeliane hanno lanciato un attacco su un quartiere di Damasco: lo riferiscono i media siriani. L'attacco ha preso di mira oggi un quartiere abitato di Damasco, ha annunciato l'agenzia ufficiale siriana Sana senza fornire ulteriori dettagli. "Un attacco missilistico israeliano ha preso di mira il quartiere residenziale di Kafr Sousa nella capitale Damasco", ha reso noto la tv nazionale. Secondo l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, l'attacco ha preso di mira una palazzina usata come sede operativa dai Pasdaran iraniani e dagli Hezbollah libanesi. L'Osservatorio ha commentato che si è trattato di un assassinio mirato nei confronti di una o più personalità iraniane o legate all'Iran.