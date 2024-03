Il vicepresidente di Lukoil, Vitaly Robertus, è stato trovato morto impiccato nel bagno del suo ufficio, in quello che sembrerebbe un suicidio. Lo affermano diversi canali Telegram tra cui Astra e Baza, media russo vicino ai servizi di sicurezza di Mosca. "Il top manager si è suicidato ed è morto per asfissia. Aveva lavorato per l'azienda per circa 30 anni", ha detto Baza.