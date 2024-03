I negoziati indiretti tra Hamas e Israele per una tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi riprenderanno domani al Cairo. Lo ha riferito la tv egiziana Al Qahera News TV, che cita fonti della sicurezza, ripresa da media internazionali e in Israele da Haaretz. Il premier Benyamin Netanyahu nei giorni scorsi aveva annunciato l'invio di delegazioni nella capitale egiziana e a Doha in Qatar.