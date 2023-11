Maxiemendamento e relatori, modifiche alla Manovra

C'è stata una riunione per chiarire quali strumenti verranno utilizzati per emendare la manovra e quali argomenti trattare. Lo ha detto la capogruppo di FI al Senato Licia Ronzulli a margine di una cerimonia. "Decideremo - ha spiegato - se utilizzare un maxiemendamento del governo, un emendamento per ogni singolo relatore o una risoluzione. Abbiamo la necessità di portare idee e proposte: non ci sarà l'assalto alla diligenza come negli anni passati. Quest'anno, bisogna essere responsabili, ma i parlamentari hanno lavorato per migliorare la manovra e queste idee verranno tradotte" con lo strumento scelto.