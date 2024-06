Maxi furto nella gioielleria Bulgari in via Condotti nel cuore di Roma. L'allarme è scattato intorno alla mezzanotte. I ladri sono entrati nella gioielleria da un buco nel pavimento che li ha portati in un locale di servizio. Il bottino è di circa 500mila euro. Indagano i poliziotti della squadra mobile di Roma.