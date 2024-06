Mattarella, vitale assicurare la libertà delle vie marittime

"La guerra scatenata dalla Russia in Ucraina, la crisi generata dalle milizie Houthi nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden, il terribile conflitto tra Israele ed Hamas, che sta causando decine di migliaia di vittime, hanno sottolineato l'importanza vitale di assicurare la libertà delle vie marittime e la agibilità delle fondamentali infrastrutture critiche sottomarine, da quelle energetiche a quelle di trasferimento dei dati, a garanzia della vita e della prosperità della comunità internazionale e, in essa, dell'Italia". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al capo di Stato maggiore della Marina Militare, l'ammiraglio di squadra Enrico Credendino, in occasione della giornata della Marina Militare.