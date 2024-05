Mattarella, tumore al seno insidioso, diffondere la prevenzione

"Benvenute e benvenuti al Quirinale. E' un gran piacere accogliere tutti voi al Quirinale", "Komen Italia è una realtà che opera per contrastare un pericolo oncologico particolarmente insidioso" e purtroppo in aumento, un'insidia". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale rivolgendosi all'associazione Komen Italia. "Quella delle donne in rosa è una manifestazione di volontà e di capacità di aiutare a sconfiggere il cancro del seno. Il tumore al seno è un pericolo insidioso", ha aggiunto Mattarella. Race for the cure "raffigura la vera gara, la competizione che ricerca e terapie conducono contro i tumori del seno e richiama l'attenzione in maniera efficace. Sono lietissimo di essere presente domenica prossima per la partenza, parteciperei anche volentieri, se solo avessi qualche decennio di meno - ha detto il capo dello Stato -. Vi sono tante altre iniziative che vorrei ricordare" per "mantenere alta l'attenzione contro questo diffuso, crescente e insidioso pericolo", per "potenziare ricerca e terapie", "diffondere la prevenzione", impegnarsi per "sostenere le donne" colpite.