Mattarella, tra Italia e Kazakistan grande collaborazione

"Le do il benvenuto per la sua prima visita ufficiale in Italia: è segno della grande collaborazione che c'è e che noi desideriamo intensificare. Abbiamo sintonia sul piano delle relazioni internazionali. Italia e Kazakhistan sono legati al principio del multilateralismo. Il nostro rapporto economico è intenso". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale il presidente della Repubblica del Kazakistan, Kassym-Jomart Tokayev.