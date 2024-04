"C'è apprezzamento per quanto viene fatto, state lavorando per il futuro. Si tratta di iniziative davvero preziose che sono un investimento per il futuro delle nuove generazioni. Un apprezzamento va anche all'Eni". E' bene che "si presti attenzione al sociale nel Paese dove si opera". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, visitando una scuola ad Abidjan nell'ambito di un progetto di cooperazione.