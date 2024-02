Marine Le Pen, 'mi preparo alla quarta candidatura all'Eliseo'

La leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, ha confidato - durante una visita al Salone dell'Agricoltura - di "prepararsi" a una nuova candidatura alle presidenziali del 2027. Tre volte candidata, perdente, all'Eliseo, Le Pen vede questa volta i sondaggi che la premiano in un ipotetico secondo turno, sia contro Gabriel Attal, qualora il primo ministro fosse candidato per la maggioranza di governo uscente, sia contro il leader della sinistra, Jean-Luc Mélenchon. Ai giornalisti che l'hanno interrogata a più riprese sulle sue intenzioni in vista delle presidenziali, Marine Le Pen ha risposto: "Sono stata candidata 3 volte alle presidenziali e forse mi sto preparando a una quarta candidatura. Cerco di comportarmi tenendo conto di questa prospettiva". Le Pen ha anche confermato l'intenzione di candidarsi presentando come primo ministro il presidente del partito, Jordan Bardella: "Ho preso la decisione, come potenziale candidata alle presidenziali, di presentare ai francesi colui che sarebbe il primo ministro se io fossi eletta". Al suo fianco, Bardella ha detto: "La questione non è più di sapere se arriveremo al potere, ma quando". All'inizio di febbraio, un sondaggio ha dato per la prima volta Marine Le Pen vincente all'eventuale ballottaggio delle presidenziali 2027: con il 51% se l'avversario fosse Attal, con il 64% se fosse Mélenchon, stando all'istituto di sondaggi Ifop.