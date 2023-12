Manovra, più tempo ai Comuni sull'Imu, rischio nuovo pagamento Gli emendamenti dei relatori alla manovra prevedono più tempo ai Comuni per fissare le aliquote IMU. La scadenza per la pubblicazione delle delibere è fissata al 15 gennaio 2024, con conseguenze sui cittadini per il pagamento della seconda rata. In caso di differenza positiva, saranno chiamati alla cassa entro il 29 febbraio.