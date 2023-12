Manchester City vince il Mondiale di Club

Il Manchester City ha vinto 4-0 (2-0) contro il Fluminense a Gedda, in Arabia Saudita, e ha conquistato il Mondiale per Club 2023. Julian Alvarez ha aperto le marcature al 1', poi Nino ha segnato un autogol al 27'. Nel secondo tempo Foden ha chiuso i conti al 27'. All'88' Julian Alvarez ha segnato la sua doppietta e ha portato il risultato finale sul 4-0 Il Manchester City conquista per la prima volta il Mondiale per Club: si tratta del quinto titolo stagionale, dopo Premier League, Champions League, FA Cup e Supercoppa Europea. Per Guardiola, invece, è il quarto Mondiale per Club.