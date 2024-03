Maltempo: Dpc, allerta arancione in Lombardia

"La vasta area depressionaria, presente sull'Europa occidentale, sta determinando un flusso di correnti sud-occidentali umide ed instabili sul nostro Paese, che causano precipitazioni diffuse ed abbondanti al nord, specie sui settori occidentali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende quello diramato nella giornata di ieri". E' quanto rende noto il Dipartimento. I fenomeni meteo "impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it) - prosegue la nota -. L'avviso prevede dal primo mattino di domani, domenica 31 marzo, il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia, in estensione alla Liguria e nel pomeriggio al Veneto. Tali fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento". Sulla base dei fenomeni previsti è stata "valutata per la giornata di domani, domenica 31 marzo, allerta arancione per rischio idrogeologico su parte della Lombardia, allerta gialla sull'intero territorio di valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, su alcune aree di Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto".