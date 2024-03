Maire Tecnimont chiude il 2023 con ricavi per 4,3 miliardi

Maire Tecnimont ha chiuso l'esercizio 2023 con ricavi in crescita del 23% a 4,3 miliardi, sopra le stime del gruppo e un margine operativo lordo in rialzo del 31,1% a 274,4 milioni. E' balzato del 43,3% l'utile netto a 129,5 milioni, con acquisizioni di nuovi ordini per 11,2 miliardi, che portano il portafoglio globale a 15 miliardi. In aumento del 59% a 19,7 centesimi il dividendo, con un rapporto di redistribuzione incrementato dal 45 al 50% dell'utile. "Continuiamo ad espandere i nostri centri operativi - commenta l'amministratore delegato Alessandro Bernini - aggiungendone di nuovi". "Nel 2023 - spiega - la capacità di ingegneria, misurata in ore di lavoro, ha registrato una crescita del 20% rispetto al 2022 e tutto questo non sarebbe stato possibile senza le grandi professionalità che quotidianamente contribuiscono al raggiungimento dei nostri traguardi". "Le nostre persone e il loro talento - conclude - sono il nostro principale patrimonio e continueremo ad investire su di loro".