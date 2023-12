Magnitudo 5.5, Terremoto in Bangladesh

Alle 3.35 (le 4.35 in Italia) un terremoto di magnitudo 5.5 ha scosso la regione di Rāmganj, in Bangladesh. Secondo l'USGS, l'ente statunitense per la rilevazione dei terremoti, l'epicentro si trovava a 10 chilometri di profondità. Al momento non si hanno notizie di vittime.