Macron, la legge sui migranti "utile per il paese" è compromessa

"Penso che questa legge sia utile per il paese, è il risultato di un compromesso. Quando si è al governo si hanno grandi responsabilità, ora bisogna dissipare le controversie e placare gli animi. Avere responsabilità significa prendere decisioni nel momento in cui sono necessarie": queste le parole del Presidente francese Emmanuel Macron, in un'intervista all'Eliseo trasmessa da France 5, in piena bufera di polemiche per l'approvazione - con i voti di Marine Le Pen - della legge sull'immigrazione.