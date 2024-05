Lupi, su Toti siamo garantisti, ognuno sceglie se dimettersi

"Dire che siamo garantisti non è farlo formalmente. Lo siamo sempre stati e non a corrente alternata. In questi mandati è stato un buon governatore, ha governato bene. Ho assistito anche ad arresti che poi si sono trasformati in un nulla di fatto". Lo ha detto il leader di Nm Maurizio Lupi a margine di un evento a Roma parlando di Toti. Dimissioni? "Appartiene alla responsabilità e alla sensibilità di ognuno". "Non esiste una giustizia a orologeria, l'indagine è in corso da tempo. Sono stupito, per come conosco Toti sono sicuro che non ha commesso ciò di cui è accusato".