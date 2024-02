L'Ue rivaluta target su tagli emissioni agricoltura al 2040

La Commissione europea sta rivalutando i target sui tagli delle emissioni di gas serra richiesti all'agricoltura per contribuire a raggiungere gli obiettivi climatici Ue al 2040. In una prima bozza della comunicazione sul clima che sarà presentata domani, Bruxelles definiva il settore come "un'area centrale" per l'azione climatica, chiedendo al settore una riduzione delle emissioni di almeno il 30% al 2040 rispetto ai livelli del 2015. Nell'ultimo documento trapelato, le cifre per il comparto agricolo sono state cancellate. La decisione, si apprende da fonti vicine al dossier, sarà presa "ai più alti livelli dell'esecutivo Ue".