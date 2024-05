L'Ue alza allo 0,9% attese sul Pil dell'Italia nel 2024

La Commissione europea rivede al rialzo le attese sulla crescita dell'economia in Italia quest'anno: prevede un Pil in crescita dello 0,9% (era +0,7% nelle precedenti previsioni). Limate le attese sul 2025 che sono ora di una crescita del Pil dell'1,1% (erano dell'1,2%). E' quanto emerge nelle previsioni di primavera dell'esecutivo comunitario. La Commissione europea si attende inoltre che il rapporto del debito pubblico sul prodotto interno lordo dell'Italia dopo il 137,3% del 2023, salirà al 138,6% nel 2024 e al 141,7% nel 2025. Per quanto riguarda invece il rapporto del deficit sul prodotto interno lordo dell'Italia, dopo il 7,4% del 2023, scenderà al 4,4% nel 2024, per risalire al 4,7% nel 2025. E' quanto emerge dalle previsioni di primavera dell'esecutivo comunitario. Quanto all'inflazione, invece, è attesa nel 2024 all'1,6%, mentre è vista attestarsi all'1,9% nel 2025.